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        Düzce'de çöp kamyonu devrildi; 2 işçi yaralı

        DÜZCE'de, çöp kamyonunun devrildiği kazada, 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 13:49 Güncelleme: 26.12.2023 - 13:50
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        Düzce'de çöp kamyonu devrildi; 2 işçi yaralı
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        DÜZCE'de, çöp kamyonunun devrildiği kazada, 2 işçi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Yığılca ilçesi Köseler köyünde meydana geldi. Köy içerisinde çöp toplayan İl Özel İdaresi'ne ait Ahmet Çiçekçi'nin kullandığı 81 FJ 943 plakalı çöp kamyonu, sürücüsünün geri manevrası sırasında şarampole devrildi. Kazada, çöp kamyonundaki sürücü Çiçekçi ile temizlik görevlisi Ertuğrul Yılgın yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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