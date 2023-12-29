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        Fındık kabuklarının altından kaçak ve sahte içki çıktı

         DÜZCE'dejandarmanın düzenlediği operasyonda, fındık kabuklarının altında litrelerce kaçak içki ve etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 18:38 Güncelleme: 29.12.2023 - 18:40
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        Fındık kabuklarının altından kaçak ve sahte içki çıktı
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         DÜZCE'dejandarmanın düzenlediği operasyonda, fındık kabuklarının altında litrelerce kaçak içki ve etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumayeri ilçesine bağlı Üvezbeli köyünde kaçak içki ve sahte alkol imal edilip satıldığı bilgisine ulaştı. Köyde, M.E isimli kişinin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, evin bahçesindeki fındık kabuklarının altında 24 adet 30 litrelik bidonlar içerisinde toplam 660 litre etil alkol, 3 adet 30 litrelik bidon ve 2 adet 19 litrelik damacana içerisinde toplam 130 litre sahte viski ile 2 bin 480 adet çeşitli boyut ve ebatlarda boş içki şişeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, ev sahibi M.E. gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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