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        Tekel bayisine pompalı tüfekle saldırı kamerada

        DÜZCE'de alkollü olduğu belirtilen E.Ü. (35), bir tekel bayisine pompalı tüfek ile defalarca ateş açıp, içerideki içki şişelerini kırdı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheli, sorgusunda olayı hatırlamadığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 15:20 Güncelleme: 02.01.2024 - 15:25
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        Tekel bayisine pompalı tüfekle saldırı kamerada
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        DÜZCE'de alkollü olduğu belirtilen E.Ü. (35), bir tekel bayisine pompalı tüfek ile defalarca ateş açıp, içerideki içki şişelerini kırdı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheli, sorgusunda olayı hatırlamadığını söyledi.

        Olay, gece saatlerinde Akçakoca ilçesi Yeni Mahalle Bahadır Yalçın Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu belirtilen E.Ü., bir tekel bayisine pompalı tüfek ile defalarca ateş açtı. Bu sırada içeride bulunan 2 çalışan saklanırken, tüfekten çıkan saçmalar dükkanın duvarlarına ve camlara isabet etti. E.Ü. ardından dükkana girip, içerideki içki şişelerini kırdı. Tekrar dışarıya çıkan E.Ü., dükkana ateş açmaya devam etti. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ekipleri geldi. Bu sırada ateş açan E.Ü., polisleri tehdit edip kaçtı. Polisin kısa takibi sonrası yakalanan E.Ü., sorgusunda olayı hatırlamadığını, neden ateş açtığını bilmediğini söyledi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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