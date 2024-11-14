İşletmelerden haraç aldıkları öne sürülen 7 şüpheli yakalandı

Düzce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Üniversitesi’nin bulunduğu Beçi Yörükler Mahallesi’ndeki işletmelerden haraç aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler, O.T., A.A., N.Ö., T.Ö., B.C.G., F.Y. ve M.B. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, gasp ve yağma suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.