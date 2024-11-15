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        İşletmelerden haraç aldıkları iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı

        DÜZCE'de, üniversite bölgesindeki iş yerlerinden haraç aldığı, vermeyenleri de darp ve tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 10:28 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:30
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        İşletmelerden haraç aldıkları iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı
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        DÜZCE’de, üniversite bölgesindeki iş yerlerinden haraç aldığı, vermeyenleri de darp ve tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5’i tutuklandı.

        Düzce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Üniversitesi’nin bulunduğu Beçi Yörükler Mahallesi’ndeki işletmelerden haraç aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Haraç vermeyenleri de darbedip tehdit ettiği iddia edilen şüpheliler, O.T., A.A., N.Ö., T.Ö., B.C.G., F.Y. ve M.B. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Kasten yaralama’, ‘Tehdit’, ‘Gasp ve yağma’ suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.B., O.T., B.C.G., A.A. ve F.Y. tutuklanırken, T.Ö. ve N.Ö. için ev hapsi kararı verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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