Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Minibüsün çarptığı yaya öldü

        DÜZCE'de, köprü üzerinde yaya kaldırımı yerine yoldan yürüyen Samet Eker (46), işçi servisi minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 22:06 Güncelleme: 25.11.2024 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minibüsün çarptığı yaya öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        DÜZCE’de, köprü üzerinde yaya kaldırımı yerine yoldan yürüyen Samet Eker (46), işçi servisi minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 karayolunun Küçük Melen Köprüsü üzerinde meydana geldi. İçinde işçilerin de bulunduğu ve Düzce şehir merkezi istikametine giden Ömür Ersoy yönetimindeki 81 ACE 526 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre kaldırım yerine yoldan yürüyen Samet Eker’e çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde minibüs ile bariyerler arasına sıkışan Eker’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Samet Eker’in cansız bedeni, olay yerindeki inceleme sonrası Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        Mertens'in eşinden sözleşme itirafı!
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Fenerbahçe, Kayseri'de birçok ilki yaşadı!
        Eğitime kar engeli
        Eğitime kar engeli
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        Tim Cook: Çinli tedarikçilerimiz olmasaydı Apple olmazdı
        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        25 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        İddia: İsrail ve Lübnan ateşkeste anlaştı
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?

        Benzer Haberler

        Kaynaşlı ilçesinde eğitime kar engeli
        Kaynaşlı ilçesinde eğitime kar engeli
        Düzce'de midibüsün çarptığı yaya öldü
        Düzce'de midibüsün çarptığı yaya öldü
        KADEM'den "Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" açıklaması
        KADEM'den "Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" açıklaması
        Düzce'de kar tatilinin keyfini çocuklar çıkardı
        Düzce'de kar tatilinin keyfini çocuklar çıkardı
        Bolu Dağı'nda kar yağışının ardından oluşan manzara havadan görüntülendi
        Bolu Dağı'nda kar yağışının ardından oluşan manzara havadan görüntülendi
        Düzce Valiliğinden enerji hatlarında yaşanan sıkıntıya yönelik açıklama
        Düzce Valiliğinden enerji hatlarında yaşanan sıkıntıya yönelik açıklama