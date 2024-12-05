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        Düzce'de dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçup ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 00:33 Güncelleme: 05.12.2024 - 00:35
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        Düzce'de dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        DÜZCE’de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçup ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında D-655 karayolunun Karaca kavşağında meydana geldi. Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Serkan Can Gündüz yönetimindeki 81 ABR 043 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Karaca Deresi’ne uçarak ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, deredeki otomobilde bulunan sürücü Serkan Can Gündüz ile Cansu Töngel ve Atlas Töngel’i bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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