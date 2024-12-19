Düzce'de sis etkili oldu

Coğrafi yapısı nedeniyle dağların arasında ve çukurda kalan Düzce kent merkezinde sis etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren kenti kaplayan sis nedeniyle sürücülerde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Kent merkezi, sisli havada dronla görüntülendi.

DÜZCE’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezi sisle kaplandı. Kent, sisli havada dronla görüntülendi.

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