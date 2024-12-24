Hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yığılca ilçesinin Yedigöller grup yolu mevkisinde meydana geldi. Nazım Ekşi yönetimindeki 81 EK 011 plakalı hafif ticari araçla Yunus K. yönetimindeki 81 BJ 427 plakalı Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Hasan B. ve Zihni A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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