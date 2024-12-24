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        Hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

        DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 17:06 Güncelleme: 24.12.2024 - 17:10
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        Hafif ticari araçla kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
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        DÜZCE’nin Yığılca ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araçla kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Yığılca ilçesinin Yedigöller grup yolu mevkisinde meydana geldi. Nazım Ekşi yönetimindeki 81 EK 011 plakalı hafif ticari araçla Yunus K. yönetimindeki 81 BJ 427 plakalı Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Hasan B. ve Zihni A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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