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        Düzce'deki yaban hayatının zenginliği fotokapan kamerasında

        DÜZCE'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün ormanlardaki fotokapanları tarafından bozayı, vaşak ve 3 kurt görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:50 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:55
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        Düzce'deki yaban hayatının zenginliği fotokapan kamerasında
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        DÜZCE'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün ormanlardaki fotokapanları tarafından bozayı, vaşak ve 3 kurt görüntülendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin ormanlarına fotokapanlar yerleştirdi. Fotokapanlara 1 bozayı, vaşak ve 3 kurdun görüntüsü yansıdı. Görüntüler, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini gözler önüne serdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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