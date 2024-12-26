Düzce'deki yaban hayatının zenginliği fotokapan kamerasında

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin ormanlarına fotokapanlar yerleştirdi. Fotokapanlara 1 bozayı, vaşak ve 3 kurdun görüntüsü yansıdı. Görüntüler, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini gözler önüne serdi.

DÜZCE'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün ormanlardaki fotokapanları tarafından bozayı, vaşak ve 3 kurt görüntülendi.

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