Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Akfen'den Düzce'deki öğrencilere 'Sıfır Atık ve Çevre Bilinçlendirme Eğitimi'

        SOSYAL sorumluluk alanlarında sürdürülebilirlik ve çevre bilinci üzerine eğitimler vermeyi amaçlayan Akfen Gayrimenkul Ortaklığı (Akfen GYO) ve Akfen Çevre ve Su şirketi yetkilileri, bu kapsamda 'Sıfır Atık ve Çevre Bilinçlendirme Eğitimi' ile Düzce Hikmet Akın Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 11:38 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akfen'den Düzce'deki öğrencilere 'Sıfır Atık ve Çevre Bilinçlendirme Eğitimi'
        ABONE OL
        ABONE OL

        SOSYAL sorumluluk alanlarında sürdürülebilirlik ve çevre bilinci üzerine eğitimler vermeyi amaçlayan Akfen Gayrimenkul Ortaklığı (Akfen GYO) ve Akfen Çevre ve Su şirketi yetkilileri, bu kapsamda ‘Sıfır Atık ve Çevre Bilinçlendirme Eğitimi’ ile Düzce Hikmet Akın Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen eğitimde, ortaokul öğrencilerine sıfır atık, sürdürülebilirlik ve iklim krizi konularında farkındalık kazandırılması hedeflendi.

        Eğitimde, öğrencilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları atıkların ne anlama geldiği, bireylerin temiz bir toplum yaratma konusunda üstlenebilecekleri sorumluluklar ve çevre bilinciyle atık yönetiminin nasıl yapılması gerektiği detaylı bir şekilde ele alındı. Eğitime, Akfen Çevre ve Su Genel Müdürü ve Akfen Grup Sürdürülebilirlik Lideri Emre Sezgin, Akfen GYO Yatırımcı İlişkileri Direktörü Emre Yılmaz ve Akfen Çevre ve Su Çevre Mühendisi Mustafa Güryıldız katılarak öğrencilerle bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Sürdürülebilirlik, iklim krizi ve atık yönetimi konularının işlendiği eğitimde katılımcı öğrenciler, iklim krizinin çevresel etkileri ve dünya üzerinde yarattığı sonuçlarla ilgili bilgilendirildi.

        SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ UYGULAMALARI VE ÇEVRE DOSTU PROJELER

        Akfen GYO ve Akfen Çevre ve Su, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacını desteklemeye devam ediyor. Öğrencilere yönelik gerçekleştirilen bu eğitimle, genç nesillerin çevre bilinci kazanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

        Şirket, hayata geçirdiği sürdürülebilir iş uygulamaları ve çevre dostu projeleriyle 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren sürdürülebilirlik performansı yüksek kurumsal şirketlerin oluşturduğu Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil oldu.

        Kuruluşundan itibaren ‘Çağdaş Şehir Otelleri’ projesiyle sektörüne öncülük eden ve aradan geçen 16 yıl içerisinde otel, tatil köyü, öğrenci yurdu, ofis ve fabrika binası ile konut projelerinden oluşan portföy çeşitliliğine ulaşan şirket, hayata geçirdiği sürdürülebilir, yenilikçi ve çevre dostu uygulamaları nedeniyle tüm paydaşları için değer yaratmak amacıyla sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında bu çalışmalara devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Transfer çıkmaza girdi!
        Transfer çıkmaza girdi!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        HÜRKUŞ gökyüzü ile buluştu! Hem de onun resmiyle!
        HÜRKUŞ gökyüzü ile buluştu! Hem de onun resmiyle!
        MTV zammı belli oldu
        MTV zammı belli oldu
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        AI ve geleceğin sosyal politikaları
        AI ve geleceğin sosyal politikaları

        Benzer Haberler

        Düzce'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Düzce'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Bolu Dağı'nda sis
        Bolu Dağı'nda sis
        Gölyaka'da "Üç Ayları Karşılama Programı" düzenlendi
        Gölyaka'da "Üç Ayları Karşılama Programı" düzenlendi
        Düzce'de yayla yolunda dereye yuvarlanan arazi aracındaki 3 kişi yaralandı
        Düzce'de yayla yolunda dereye yuvarlanan arazi aracındaki 3 kişi yaralandı
        Düzce'de amatör futbol kulüplerinden Hacıyakupspor ligden çekildi
        Düzce'de amatör futbol kulüplerinden Hacıyakupspor ligden çekildi
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı