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        Bakan Memişoğlu: İnsanlarımızın hastalanmadan sağlığının korunmasını önemsiyoruz

        SAĞLIKBakanı Kemal Memişoğlu, "Her zaman hastane hizmetleri diyoruz ama Sağlık Bakanlığı'yız, hastalık bakanlığı değiliz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 11:49 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:49
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        Bakan Memişoğlu: İnsanlarımızın hastalanmadan sağlığının korunmasını önemsiyoruz
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        SAĞLIKBakanı Kemal Memişoğlu, "Her zaman hastane hizmetleri diyoruz ama Sağlık Bakanlığı’yız, hastalık bakanlığı değiliz. İnsanlarımızın hastalanmadan sağlığının korunmasını ve koruyucu hekimliği ve koruyucu sağlığı önemsiyoruz. Topluma kendi beden sağlıklarını korumalarını öneriyoruz" dedi.

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyaret ve toplantılar için Düzce'ye geldi. İlk olarak Düzce Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu, burada Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, siyasi parti il başkanları ve il müdürlerinin katıldığı koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıdan sonra gazetecilere açıklama yapan Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'ye yapılacak yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

        '500 YATAKLI YENİ BİR HASTANEYİ YATIRIM BÜTÇEMİZE ALDIK'

        Bakan Memişoğlu, "Düzcelilere bir müjde vermek istiyorum. Sayın Başkanımız ve siyasilerimizin katkısıyla 500 yataklı yeni bir hastaneyi yatırım bütçemize aldık. Onu Düzcelilerin hizmetine sunacağız. Üniversite hastanemiz var. İnşallah bir eğitim araştırma hastanesini de faaliyete geçirmeye çalışıyoruz. Bu süreç, eğiticisini bulmak ve organizasyonu süre alabilir ama hedefimiz daha iyi sağlık hizmet vermek. Düzce'de insanların sağlıkla ilgili problem ve ihtiyaçlarını karşılamak. Başka bir vilayete gitmeden, tüm sağlıkla ilgili ihtiyaçlar burada sağlanacak. Randevu ve bakım süreçleri ile ilgili bir çalışma yapacağız. İnşallah bu süreçte de Düzce'de daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz. Akçakoca'da bir hastane inşaatımız var. 2025 yılında inşallah Akçakocalılar bu hastaneyi kullanmaya başlayacak" dedi.

        'TÜRKİYE'NİN DOĞURGANLIK ORANLARI AZ'

        Toplumda vatandaşların hasta olmadan önce önlem almak istediklerini ve bu konuya ağırlık verdiklerini söyleyen Memişoğlu, "Her zaman hastane hizmetleri diyoruz ama Sağlık Bakanlığı’yız, hastalık bakanlığı değiliz. İnsanlarımızın hastalanmadan sağlığının korunmasını ve koruyucu hekimliği ve koruyucu sağlığı önemsiyoruz. Topluma kendi beden sağlıklarını korumalarını öneriyoruz. Özellikle toplumumuzdaki kilo ve hareketsizlik sorununu hep beraber, özellikle aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezlerine giderek, hep beraber çözmemiz gerekiyor. Hızlı yeme, kötü beslenme alışkanlıklarımızdan uzak durmamız gerekiyor. Biliyorsunuz Aile Yılı ilan edildi. Cumhurbaşkanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, bu konuda da üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin doğurganlık oranları az. Bu konuda sosyo-ekonomik olsun, sezaryen oranları olsun, bunların hepsinde problemlerin giderilmesi için Sağlık Bakanlığı olarak elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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