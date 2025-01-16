Trafiğe kapalı olan caddeye giren motosiklet sürücülerine ceza

DÜZCE’de motorlu araç trafiğine kapalı olan İstanbul Caddesi’ne giren 16 motosikletliye 15 bin 888 lira ceza uygulandı. Ceza yazılan bir sürücü kahkaha atarken, bir sürücü de ceza makbuzuyla birlikte fotoğraf çektirdi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, trafiğe kapalı olan İstanbul Caddesi’nde motosikletlerin girdiği yönündeki şikayetlerin artması üzerine harekete geçti. Yalnızca yayaların ve bisiklet sürücülerinin kullanımına açık olan caddeye, motosikletiyle giren 16 motosiklet sürücüsüne 15 bin 888 lira cezai işlem uygulandı.

Cezai işlem uygulayan trafik polisleri ile motosiklet sürücüleri arasında yaşanan ilginç diyaloglar ise kameraya yansıdı. Bir sürücü ceza yedikten sonra kahkaha atarken, başka bir sürücü ise ceza makbuzuyla birlikte fotoğraf çektirdi.

Ekipler, ceza kestiği motosiklet sürücülerine İstanbul Caddesi’nin sadece yayaların kullanımına açık olduğunu, bir kısmının sadece bisikletliler için düzenlendiği ve caddeye motorlu araç girmesinin tehlike oluşturacağını ifade etti.