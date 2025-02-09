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        Tekel büfesi sahibini tabancayla vurup kaçtı

        DÜZCE'de alkollü şekilde tekel büfesine gelen şüpheli tartıştığı iş yeri sahibini silahla vurarak yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 21:52 Güncelleme: 09.02.2025 - 21:55
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        Tekel büfesi sahibini tabancayla vurup kaçtı
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        DÜZCE’de alkollü şekilde tekel büfesine gelen şüpheli tartıştığı iş yeri sahibini silahla vurarak yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken yaralanan büfe sahibi hastanede tedavi altına alındı.

        Olay, saat 20.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Çoban mevkisinde meydana geldi. Tekel büfesi işleten Emrullah G. ile yanına gelen şüpheli arasında tartışma yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen şüpheli, tartışmanın ardından çıkan kavgada Emrullah G.’yi tabancayla vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralanan büfe sahibi sağlık ekibi tarafından ambulansa bindirildi. Bu sırada Emrullah G’nin yaralandığını öğrenen yakınları koşarak olay yerine geldi. Emrullah G’nin ambulansta olduğunu öğrenen yakınları zorla ambulansa binince arbede yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile yaralı yakınları ambulanstan indirildi. Emrullah G. İse kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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