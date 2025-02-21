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        Düzce'de kar yağışı nedeniyle trafik aksadı

        DÜZCE'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğleden sonra etkisini arttırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 14:47 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:50
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        Düzce'de kar yağışı nedeniyle trafik aksadı
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        DÜZCE’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğleden sonra etkisini arttırdı. Özellikle D-100 ve D-655 kara yollarında bazı araçların kar lastiği olmayınca trafikte aksamalar yaşandı.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, öğlen etkisini artırdı. Yağış nedeniyle D-100 kara yolu ile Düzce-Zonguldak bağlantısını sağlayan D-655 kara yolunda aksamalar yaşandı. Gümüşova OSB Elmacık rampasında sabah saatlerinde görülen buzlanma sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar kaydı, hasarlı kazalar oldu. Kar yağışının pazar gününe kadar etkisini arttırarak devam etmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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