Düzce'de kar yağışı nedeniyle trafik aksadı

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, öğlen etkisini artırdı. Yağış nedeniyle D-100 kara yolu ile Düzce-Zonguldak bağlantısını sağlayan D-655 kara yolunda aksamalar yaşandı. Gümüşova OSB Elmacık rampasında sabah saatlerinde görülen buzlanma sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar kaydı, hasarlı kazalar oldu. Kar yağışının pazar gününe kadar etkisini arttırarak devam etmesi bekleniyor.

DÜZCE’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğleden sonra etkisini arttırdı. Özellikle D-100 ve D-655 kara yollarında bazı araçların kar lastiği olmayınca trafikte aksamalar yaşandı.

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