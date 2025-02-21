Hafif ticari araç, karda kayıp devrildi; o anlar kamerada

Kaza, saat 17.00 sıralarında Düzce merkeze bağlı Kerpeşler Mahallesi'nde meydana geldi. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan bir hafif ticari araç, kaymaya başlayarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kaza anı, arkadan gelen bir otomobildeki araç kamerası tarafından kaydedildi. Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

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