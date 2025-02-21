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        Hafif ticari araç, karda kayıp devrildi; o anlar kamerada

        DÜZCE'de kar nedeniyle kayganlaşa yolda, hafif ticari aracın kontrolden çıkarak yol kenarına devrildiği anlar, arkasından gelen otomobilin kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 18:39 Güncelleme: 21.02.2025 - 18:40
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        Hafif ticari araç, karda kayıp devrildi; o anlar kamerada
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        DÜZCE'de kar nedeniyle kayganlaşa yolda, hafif ticari aracın kontrolden çıkarak yol kenarına devrildiği anlar, arkasından gelen otomobilin kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Düzce merkeze bağlı Kerpeşler Mahallesi'nde meydana geldi. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan bir hafif ticari araç, kaymaya başlayarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kaza anı, arkadan gelen bir otomobildeki araç kamerası tarafından kaydedildi. Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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