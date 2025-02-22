Ölü yunus balığı sahile vurdu

Akçakoca kent merkezinde bulunan Çuhallı plajına ölü yunus balığı vurdu. Dalgalarla sahile çıkan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunus balığının kuyruğunun kopmuş olduğu görüldü. Sahilde yürüyenler, fark ettikleri ölü yunus balığını inceledi. Kıyıya vuran balığın Akçakoca Belediyesi ekipleri tarafından sahilden alınacağı öğrenildi.

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