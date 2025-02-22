Gelinlikçiler, kardan gelin ve damat yapıp, düğün müziğiyle eğlendi

DÜZCE'de gelinlik dikip satan bir grup esnaf, kardan gelin ve damat yapıp, yöreye özgü düğün müziğiyle eğlendi.

Düzce'de kar yağışı devam ederken, İstanbul Caddesi'ndeki dükkanlarda gelinlik diken ve satışını yapan bir grup esnaf, iş yerlerinin önüne kardan gelin ve damat yaptı. Kardan gelin damadın çevresinde toplanan esnaf, 'Ağır Roman' adıyla bilinen ve Düzce’de düğünlerde sıklıkla çalan müziği de çalıp eğlendi. Grubun eğlencesine, çevredekiler de kardan çifte, para takarak katıldı.