DÜZCE'de karla kaplanan antik tiyatro dronla görüntülendi. Konuralp Mahallesi'nde bulunan ve M.Ö. 300 yılında Helenistik Çağ'da yapıldığı tahmin edilen Konuralp Antik Tiyatrosu aynı zamanda bölgenin tek antik tiyatro olma özelliğini taşıyor. Düzce Belediyesi tarafından başlatılan kazılarla büyük bölümü ortaya çıkarılan, Roma ve önceki dönemlere ait eserler bulunan Konuralp Antik Tiyatrosu kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Karla kaplı antik tiyatro dron ile görüntülendi.

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