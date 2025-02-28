Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de heyelan; 4 köy ve 2 mahallenin yolu trafiğe kapatıldı

        DÜZCE'nin Beyköy beldesinde kar sularının erimesiyle birlikte meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü, 4 köy ve 2 mahallenin ulaşımını sağlayan yol trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 14:57 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de heyelan; 4 köy ve 2 mahallenin yolu trafiğe kapatıldı
        ABONE OL

        DÜZCE’nin Beyköy beldesinde kar sularının erimesiyle birlikte meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü, 4 köy ve 2 mahallenin ulaşımını sağlayan yol trafiğe kapatıldı.

        Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Beyköy beldesinin Çınardüzü mevkisinde karların erimesiyle birlikte heyelan oluştu. Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü, 4 köy ile 2 mahalleye ulaşımın sağlandığı yol trafiğe kapatıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        14 yaşındaki çocuğun vurduğu kadın, bebeğini kaybetti!
        14 yaşındaki çocuğun vurduğu kadın, bebeğini kaybetti!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklamalar
        İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklamalar
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Boncuk dehşetinde karar! 12 yaşındaki çocuğu ezmişti!
        Boncuk dehşetinde karar! 12 yaşındaki çocuğu ezmişti!
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"

        Benzer Haberler

        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'de gönüllü gençler tarihi camileri ramazana hazırladı
        Düzce'de gönüllü gençler tarihi camileri ramazana hazırladı
        İngiliz yardım gönüllüsü, Hataylı depremzedeler için yollara düştü
        İngiliz yardım gönüllüsü, Hataylı depremzedeler için yollara düştü
        Düzce'de "1. Uluslararası Uzay Hukuku ve Teknolojileri Sempozyumu" başladı
        Düzce'de "1. Uluslararası Uzay Hukuku ve Teknolojileri Sempozyumu" başladı
        Polis, arızalanıp, trafiği aksatan aracı yol kenarına itti
        Polis, arızalanıp, trafiği aksatan aracı yol kenarına itti
        Karla kaplı antik tiyatro dron ile görüntülendi
        Karla kaplı antik tiyatro dron ile görüntülendi