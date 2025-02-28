Düzce'de heyelan; 4 köy ve 2 mahallenin yolu trafiğe kapatıldı

Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Beyköy beldesinin Çınardüzü mevkisinde karların erimesiyle birlikte heyelan oluştu. Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü, 4 köy ile 2 mahalleye ulaşımın sağlandığı yol trafiğe kapatıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

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