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        Otoyolda cip ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı

        DÜZCE'de Anadolu Otoyolu'nda otomobilin cipe çarptığı kazada 2 sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 17:56 Güncelleme: 03.03.2025 - 18:00
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        Otoyolda cip ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı
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        DÜZCE’de Anadolu Otoyolu’nda otomobilin cipe çarptığı kazada 2 sürücü yaralandı.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Anadolu Otoyolu Küçük Melen mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hamdi Ç.’nin kontrolünü yitirdiği 34 JH 4869 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Hakan K. idaresindeki 78 AN 900 plakalı cipe çarptı. Hamdi Ç., aracından fırlayarak şarampole düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hakan K. ile Hamdi Ç. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazayı gören bir sürücü “Kaza tam önümüzde oldu. Biz de Düzce’den Bolu’ya gidiyorduk. İki araç birbirine girmiş. Hemen ilk müdahaleyi yaptık. Biz bu araçtakini bulamadık, meğer aşağıdaymış. Oraya fırlamış. Müdahale yaptık. Ambulansa teslim ettik. İnşallah sıhhati yerindedir” dedi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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