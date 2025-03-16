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        Ekiplerin balkondan girdiği evde hareketsiz bulundu

        DÜZCE'de, komşularının ulaşamadığı Şehriban Aktaş (80) için ekipler seferber oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 13:48 Güncelleme: 16.03.2025 - 13:50
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        Ekiplerin balkondan girdiği evde hareketsiz bulundu
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        DÜZCE’de, komşularının ulaşamadığı Şehriban Aktaş (80) için ekipler seferber oldu. İtfaiyenin balkondan girdiği evde hareketsiz bulunan Aktaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Olay, gece saatlerinde Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 5 katlı binanın en üst katındaki dairede yalnız yaşayan Şehriban Aktaş’tan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Kapıya gelen polis ekipleri, Aktaş'ın içeriden kısık sesle ‘imdat’ dediğini duydu. Polis ekipleri, kapıyı zorladı, ancak içeri giremeyince itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla eve balkondan girerek kapıyı açtı. Kapının açılmasıyla birlikte sağlık ekipleri, genel durumu kötü olan hareketsiz haldeki Aktaş'ı ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü. Şehriban Aktaş tedavi altına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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