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        Arı kovanlarından kaçak silah çıktı: 2 gözaltı

        DÜZCE'de polisin düzenlediği operasyonda arı kovanlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 15:43 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:45
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        Arı kovanlarından kaçak silah çıktı: 2 gözaltı
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        DÜZCE’de polisin düzenlediği operasyonda arı kovanlarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Ardıçdibi köyünde yaşayan Z.Ç.’nin (62) evinde ve bahçelerindeki aramalarda, arı kovanlarının içine gizlenmiş halde 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca şarjörü ve 2 adet 9 mm mermi ele geçirildi. Aynı köyde yaşayan R.E’nin(74) evinde yapılan aramalarda ise 8 ruhsatsız tabanca, 784 çeşitli ebatlarda mermi, 41 çeşitli ebatlarda tabanca şarjörü, 3 tabanca susturucusu, 2 tabanca namlusu, 1 ruhsatsız av tüfeği, 30 av tüfeği fişeği ile 221 çeşitli ebatlarda uzun namlulu silah mermisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.Ç. serbest bırakılırken, R.Ö.’nün ifadesinin sürdüğü öğrenildi.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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