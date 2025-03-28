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        Yolcularla fotoğraf çektiren trafik polislerinden uyarı; lütfen bu güzel kareyi bozmayalım

        DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri Ramazan Bayramı tatili öncesi yollarda trafik denetimleri yaparak kazaların önüne geçmek için sürücüleri uyardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 19:24 Güncelleme: 28.03.2025 - 19:30
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        Yolcularla fotoğraf çektiren trafik polislerinden uyarı; lütfen bu güzel kareyi bozmayalım
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        DÜZCE İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri Ramazan Bayramı tatili öncesi yollarda trafik denetimleri yaparak kazaların önüne geçmek için sürücüleri uyardı. D-100 karayolu üzerinde yapılan denetimlerde ise polis ekipleri, ailelerle fotoğraf çektirerek yazıcısından çıktısını alıp ailelere hediye etti.

        Düzce’de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatiline çıkarak tatil beldeleri ya da memleketlerine gidecek sürücülerin kaza yapmaması, kurallara uyması ve gidecekleri yere güvenli ulaşmaları için yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.

        Trafik ekipleri kontrol noktasında durdurdukları araçların sürücüleri ve araçlarda bulunan yolcuların iznini alarak birlikte fotoğraf çektirdi. Polis Memuru Sinan Temizoğlu, mini fotoğraf yazıcısı sayesinde fotoğrafın çıktısını alıp sürücülere hediye ederek, “Lütfen kurallara uyun. Bu güzel kareyi bozmayalım’ dedi. Fotoğraf hediyesi sürücü ve yolcuları mutlu ederken, bazı sürücüler kendileri için aldıkları yiyeceklerden de polislere ikram etti.

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