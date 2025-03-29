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        Padişah ve yeniçeri kıyafetleri giyip sürücüleri uyardılar

        DÜZCE'de Muay Thai Milli Takım Antrenörü Muhammet Bişgin padişah, öğrencisi ise yeniçeri kıyafeti giyerek Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 10:21 Güncelleme: 29.03.2025 - 10:25
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        Padişah ve yeniçeri kıyafetleri giyip sürücüleri uyardılar
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        DÜZCE’de Muay Thai Milli Takım Antrenörü Muhammet Bişgin padişah, öğrencisi ise yeniçeri kıyafeti giyerek Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

        Muay Thai Milli Takım Antrenörü Muhammet Bişgin ile öğrencisi Çınar Gümüş, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi yola çıkan sürücüleri bilinçlendirmek amacıyla ilginç bir farkındalık çalışması yaptı. Bişgin padişah kıyafeti, öğrencisi Gümüş ise yeniçeri kıyafeti giyip, Anadolu otoyolu üzerindeki dinlenme tesislerinde mola veren sürücülerin yanına giderek kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Çınar Gümüş, ‘Padişah fermanıdır. Bayram zehre çevrilmeye. Yavaş gidile, kurallara uyula. Kurallara uymayanlara tiz ceza kesile. At yularsız, şoför kemersiz olmaz’ diyerek duyuru yaptı. İkiliyi görenler, teşekkür edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Muhammet Bişgin, “Bayram tatili dolayısıyla kazalar çok oluyor. Sevincin, hüzne dönüşmemesi için arkadaşımızla birlikte farkındalık oluşturalım istedik. İnsanları kemer takmaları, hız yapmamaları ve dikkatli gitmeleri konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Böyle dikkat çekerek, destek olalım istedik” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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