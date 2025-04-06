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        Rafting sezonu açıldı, adrenalin tutkunları tatilde Düzce'ye akın etti

        DÜZCE'de havaların ısınmasıyla birlikte kar suları eriyince Büyük Melen Çayı'nın debisini yükseldi, rafting sezonu açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 09:48 Güncelleme: 06.04.2025 - 09:55
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        Rafting sezonu açıldı, adrenalin tutkunları tatilde Düzce'ye akın etti
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        DÜZCE’de havaların ısınmasıyla birlikte kar suları eriyince Büyük Melen Çayı’nın debisini yükseldi, rafting sezonu açıldı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Düzce’ye gelen adrenalin tutkunları rafting yaptı.

        Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyünden geçen Büyük Melen Çayı, rafting tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kar suları eriyince Büyük Melen Çayı’nın debisi arttı, rafting sezonu açıldı. Dokuzdeğirmen köyünden başlayan rafting turunda adrenalin ve macera tutkunları, yaklaşık 10 kilometrelik parkurda Melen Çayı’nın sularıyla mücadele ediyor. Ayrıca güzergah boyunca 4 rafting tesisi bulunuyor ve rafting yapmak isteyen macera tutkunlarına hizmet veriyor.

        Rafting turu sırasında profesyonel rafting rehberleri, macera tutkunlarının adrenalin seviyelerini arttırmak için planlı kazalar yaparak botları deviriyor. Kaza yaptıklarını düşünen raftingciler de macera ve korkuyu aynı anda yaşıyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca rafting için bölgeye yaklaşık 10 bin kişinin geldiği tahmin ediliyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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