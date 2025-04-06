Kazada hayatını kaybeden 3 öğretmen Düzce'de toprağa verildi

KUZEY Marmara Otoyolu Kurtköy gişelerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 öğretmen Düzce’de gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde geçen cumartesi günü meydana gelen kazada hızla giden 67 SF 722 plakalı otomobil, gişelerde ödeme yapmak için duran AM 1689 HP plakalı TIR'a hızla arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Düzce Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi coğrafya öğretmeni Özgür Yıldız (59) Alaplı İMKB Lisesi yiyecek içecek öğretmeni Vahide Kalyoncu (63) öğretmenlikten emekli Sadi Tanberk (69) ve Ayşen Yıldız Tanberk (73) hayatını kaybetti.

Düzceli öğretmen aile için Konuralp Merkez Camii'nde cenaze programı düzenlendi. Özgür Yıldız, Sadi Tanberk, Ayşen Yıldız Tanberk’in Konuralp Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, il protokolü, yaşamını yitiren öğretmenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Özgür Yıldız, Sadi Tanberk ve Ayşen Yıldız Tanberk’in cenazeleri gözyaşları içerisinde Konuralp mezarlığına defnedildi. Valide Kalyoncu ise yarın Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde toprağa verilecek.