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        Düzce'de nisan ayında kar yağışı etkili oldu

        DÜZCE'de etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 10:31 Güncelleme: 11.04.2025 - 10:31
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        Düzce'de nisan ayında kar yağışı etkili oldu
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        DÜZCE’de etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimi buldu.

        Düzce’de nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle bazı sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Şehir merkezinde 3, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle orman beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan orman havadan görüntülendi.

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        Galeri
        Galeri
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