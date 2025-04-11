Düzce’de nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle bazı sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Şehir merkezinde 3, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle orman beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan orman havadan görüntülendi.

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