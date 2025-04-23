Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi

İstanbul açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Düzce’de de hissedildi. Cedidiye Mahallesi’nde berberlik yapan Fatih Konur da depreme bir müşterisine saç tıraşı yaptığı sırada yakalandı. Deprem nedeniyle panik yaşayan Konur ve müşterisi dışarıya kaçtı. Fatih Konur, müşterisinin yarım kalan tıraşını sokakta tamamladı. Konur, “Başımız dönecek şekilde sallandık, yarım kalan tıraşımıza dışarıda devam ediyoruz” dedi.

MARMARA Denizi’nde İstanbul açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Düzce’de de hissedildi. Berber Fatih Konur, deprem nedeniyle müşterisinin yarım kalan saç tıraşını sokakta yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.