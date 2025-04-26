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        Otomobilin çarptığı tekerlekli sandalyeli öldü

        DÜZCE'de D-100 karayolunda, tekerlekli sandalye üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı bedensel engelli İlyas Işıldak (45), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 23:24 Güncelleme: 26.04.2025 - 23:30
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        Otomobilin çarptığı tekerlekli sandalyeli öldü
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        DÜZCE'de D-100 karayolunda, tekerlekli sandalye üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı bedensel engelli İlyas Işıldak (45), hayatını kaybetti. Yalçıntaş'ın 5 yıl önce geçirdiği bir kaza nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığı öğrenildi.

        Kaza, saat 21.30 sıralarında D-100 karayolunun Doğanlı köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Nisa Serra Taşhan yönetimindeki 81 EB 445 plakalı otomobil, tekerlekli sandalye ile yolun karşısına geçmeye çalışan bedensel engelli İlyas Işıldak’a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Işıldak, ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        DAHA ÖNCE GEÇİRDİĞİ KAZADA ENGELLİ OLMUŞ

        Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen İlyas Işıldak’ın 5 yıl önce Düzce'de Muncurlu köyünde geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kaldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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