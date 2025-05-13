Kusursuz Kafe'nin kusursuz çalışanları

DÜZCE'de 2017 yılında faaliyete geçen ‘Kusursuz Kafe’de engelli bireyler hem sosyal hayata entegre oluyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kafenin kurucusu Özel Eğitim Öğretmeni Senem Verep, "Çalışma hayatında o kadar dürüstler, o kadar temizler ki, hata yaptıklarında özür dilemeyi o kadar çok biliyorlar ki aslında onlara bir şans değil, kendimize bir şans vermeliyiz. Onların nasıl çalıştıklarını gelip burada görerek değerlendirmeliyiz" dedi.

Düzce Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2017 yılında kurulan ve engelli bireylerin istihdam edildiği ‘Kusursuz Kafe’, 8 yıldır aralıksız faaliyetine devam ediyor. Özel bireylerin eğitim gördüğü liselerden mezun olan 17 engelli birey, Düzce Belediyesi bünyesinde daimi işçi olarak kafede çalışıyor. Kusursuz Kafe'de Down sendromlu, fiziksel ve zihinsel engelli bireyler hem sosyal hayata entegre olurken hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Kusursuz Kafe’nin kurucusu olan Özel Eğitim Öğretmeni Senem Verep, "2017 yılında kurulmuş bir işletme. 17 arkadaşımızı belediyemiz bünyesinde istihdam ettik. 8 yıldır o değerlerle birlikte çalışıyoruz. Bu projenin amacı sosyal hayatta dezavantajlı bireylerin yer alması. Onların sosyal hayata nasıl entegre oldukları, engellilerin bize zengin olduklarını nasıl anlattıkları önemli olandı. Tüm vatandaşları biz buraya bekliyoruz. Değerli arkadaşlarımızın, farklılıklarını nasıl zenginlik olarak bize sunduklarını görmelerini istiyoruz. Değerli arkadaşlarımızla burada çalışıyoruz. Onlar için burası bir okul değil artık bir ev oldu, yaşam tarzı haline geldi. Sınırsız sevgileri ve güler yüzleri ile hizmet ediyorlar. Kendilerine olan öz güvenleri o kadar çok arttı ki hem evlerine destek oluyorlar. Hem otobüste yolculuk yaparken, sosyal mecralarda gösterilerini yaparken her alanda var olduklarını gösteriyorlar. Ben kendilerine bu güzellikleri bizimle paylaştıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

'İLK BAŞLADIKLARINDA ÇOK FAZLA KORKULARI VARDI' Kafede çalışan özel bireylerin çalışma hayatına başladıklarını oldukça fazla korkusu olduğunu ancak daha sonra kendilerine olan güvenlerinin arttığını söyleyen Verep, "Okul sürecinden sonra biz arkadaşlarımızla tanıştık. Her biri lise mezunu. Okullarına servislerle gidip geliyorlardı ve sosyal hayata nasıl entegre olacaklarını bilmiyorlardı. Çok korkuları vardı. Kendi özel alanlarına nasıl saygı duyulması gerektiğini, kendilerini ifade ederken hangi kelimeleri kullanacaklarını bilmiyorlardı. Aslında biz onlardan çok şey öğrendik. Onlar da bize öğrettiler birçok zenginliği ve güzelliği. Şimdi her biri nerede çalıştığını, nasıl yaşamak istediğini, hayattaki seçimlerini ve tercihlerini gururla, cesurca o kadar güzel söylüyorlar. Bizde bunlarla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. 'ÇOK DÜRÜSTLER' Özel bireylerin çalışma hayatını anlatan Verep, "Çalışma hayatında o kadar dürüstler, o kadar temizler ki, hata yaptıklarında özür dilemeyi o kadar çok biliyorlar ki aslında onlara bir şans değil, kendimize bir şans vermeliyiz. Onların nasıl çalıştıklarını gelip burada görerek değerlendirmeliyiz" dedi.