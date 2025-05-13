Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Kusursuz Kafe'nin kusursuz çalışanları

        DÜZCE'de 2017 yılında faaliyete geçen 'Kusursuz Kafe'de engelli bireyler hem sosyal hayata entegre oluyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 09:38 Güncelleme: 13.05.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kusursuz Kafe'nin kusursuz çalışanları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DÜZCE'de 2017 yılında faaliyete geçen ‘Kusursuz Kafe’de engelli bireyler hem sosyal hayata entegre oluyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kafenin kurucusu Özel Eğitim Öğretmeni Senem Verep, "Çalışma hayatında o kadar dürüstler, o kadar temizler ki, hata yaptıklarında özür dilemeyi o kadar çok biliyorlar ki aslında onlara bir şans değil, kendimize bir şans vermeliyiz. Onların nasıl çalıştıklarını gelip burada görerek değerlendirmeliyiz" dedi.

        Düzce Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2017 yılında kurulan ve engelli bireylerin istihdam edildiği ‘Kusursuz Kafe’, 8 yıldır aralıksız faaliyetine devam ediyor. Özel bireylerin eğitim gördüğü liselerden mezun olan 17 engelli birey, Düzce Belediyesi bünyesinde daimi işçi olarak kafede çalışıyor. Kusursuz Kafe'de Down sendromlu, fiziksel ve zihinsel engelli bireyler hem sosyal hayata entegre olurken hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

        Kusursuz Kafe’nin kurucusu olan Özel Eğitim Öğretmeni Senem Verep, "2017 yılında kurulmuş bir işletme. 17 arkadaşımızı belediyemiz bünyesinde istihdam ettik. 8 yıldır o değerlerle birlikte çalışıyoruz. Bu projenin amacı sosyal hayatta dezavantajlı bireylerin yer alması. Onların sosyal hayata nasıl entegre oldukları, engellilerin bize zengin olduklarını nasıl anlattıkları önemli olandı. Tüm vatandaşları biz buraya bekliyoruz. Değerli arkadaşlarımızın, farklılıklarını nasıl zenginlik olarak bize sunduklarını görmelerini istiyoruz. Değerli arkadaşlarımızla burada çalışıyoruz. Onlar için burası bir okul değil artık bir ev oldu, yaşam tarzı haline geldi. Sınırsız sevgileri ve güler yüzleri ile hizmet ediyorlar. Kendilerine olan öz güvenleri o kadar çok arttı ki hem evlerine destek oluyorlar. Hem otobüste yolculuk yaparken, sosyal mecralarda gösterilerini yaparken her alanda var olduklarını gösteriyorlar. Ben kendilerine bu güzellikleri bizimle paylaştıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

        'İLK BAŞLADIKLARINDA ÇOK FAZLA KORKULARI VARDI'

        Kafede çalışan özel bireylerin çalışma hayatına başladıklarını oldukça fazla korkusu olduğunu ancak daha sonra kendilerine olan güvenlerinin arttığını söyleyen Verep, "Okul sürecinden sonra biz arkadaşlarımızla tanıştık. Her biri lise mezunu. Okullarına servislerle gidip geliyorlardı ve sosyal hayata nasıl entegre olacaklarını bilmiyorlardı. Çok korkuları vardı. Kendi özel alanlarına nasıl saygı duyulması gerektiğini, kendilerini ifade ederken hangi kelimeleri kullanacaklarını bilmiyorlardı. Aslında biz onlardan çok şey öğrendik. Onlar da bize öğrettiler birçok zenginliği ve güzelliği. Şimdi her biri nerede çalıştığını, nasıl yaşamak istediğini, hayattaki seçimlerini ve tercihlerini gururla, cesurca o kadar güzel söylüyorlar. Bizde bunlarla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

        'ÇOK DÜRÜSTLER'

        Özel bireylerin çalışma hayatını anlatan Verep, "Çalışma hayatında o kadar dürüstler, o kadar temizler ki, hata yaptıklarında özür dilemeyi o kadar çok biliyorlar ki aslında onlara bir şans değil, kendimize bir şans vermeliyiz. Onların nasıl çalıştıklarını gelip burada görerek değerlendirmeliyiz" dedi.

        ‘HERŞEY 10 NUMARA 5 YILDIZ’

        Kusursuz Kafe’de garsonluk yapan Burcu Doğanyiğit (33), "8 yıldır Kusursuz Kafe’de garsonluk yapıyorum. Masaları siliyoruz, müşterilerle ilgileniyoruz. Her şey 10 numara 5 yıldız. Burada çalışmaktan memnunum. Aynı zamanda para kazanabiliyorum. Her şey yolunda" dedi.

        Kusursuz Kafe'de garson olarak çalışan Ramazan Çelik (27) ise "Servis açıyorum. Müşterilerle ilgileniyoruz. Müşteriler bizİ çok seviyor. Eve gidiyorum, eve bakıyorum. Burada çalışıyorum. Çok güzel, çok memnunum" ifadelerini kullandı.

        'ÇOK ENERJİĞİM'

        Geçen yaz kafede işe başlayan Ahmet Koçak da "Ben geçen yazdan bu yana Kusursuz Kafe'de çalışıyorum. Burada olmaktan çok memnunum. Hocalarım, arkadaşlarım çok iyi. Masa siliyorum, müşterilerle ilgileniyorum. Çok enerjiğim, çok mutluyum, çok memnum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!
        Ağabeyi zihinsel engelliydi... Tüfekle oynamaya başladı!
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Patroniçe vurgununda kahreden son!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Başkente gelen personele kira desteği
        Başkente gelen personele kira desteği
        'Adile' büyük fırsat sundu
        'Adile' büyük fırsat sundu
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Gün ortasında gözlerinizi açık tutamıyorsanız dikkat!
        Rusya: Ukrayna'ya nefes aldırmak için ateşkes istiyorlar
        Rusya: Ukrayna'ya nefes aldırmak için ateşkes istiyorlar
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Trump: İstanbul'a gelebilirim
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Papa İznik için hazırlanıyor
        Özel: Barışın yanındayız
        Özel: Barışın yanındayız
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        G.Saray'dan sağ bek hamlesi!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu kariyerinin zirvesinde!
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Düzce'de "Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi" hizmete açıldı
        Düzce'de "Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi" hizmete açıldı
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'den kısa kısa
        Düzce'de özel bireylere sportif etkinlikler yaptırıldı
        Düzce'de özel bireylere sportif etkinlikler yaptırıldı
        Düzce'de rafting tutkunu annelerin günü kutlandı
        Düzce'de rafting tutkunu annelerin günü kutlandı
        Düzce'de trafik polisinden anaokulu öğrencilerine eğitim
        Düzce'de trafik polisinden anaokulu öğrencilerine eğitim