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        Otomobilin 20 metreden düştüğü kaza kamerada; 2 yaralı

        DÜZCE'de, yaklaşık 20 metre yükseklikten otoparka düşen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 13:02 Güncelleme: 14.05.2025 - 13:05
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        Otomobilin 20 metreden düştüğü kaza kamerada; 2 yaralı
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        DÜZCE’de, yaklaşık 20 metre yükseklikten otoparka düşen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Orhan Gazi Mahallesi 440 Bulvarı’nda meydana geldi. Mahmut Sami D.’nin kontrolünü yitirdiği 81 AEL 954 plakalı otomobil, virajlı yolda yaklaşık 20 metre yükseklikten Düzce Teknopark yerleşkesinin otoparkına düştü. Sürücü Mahmut Sami D. ile yanındaki Cengizhan O., araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 kişi, itfaiye tarafından otomobilin tavanı kesilerek çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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