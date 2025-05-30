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        Düzce'de Osmanlı Dönemi'nden bu yana yetiştirilen çeltik ekimi başladı

        DÜZCE'de çiftçilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alan, Osmanlı Dönemi'nden bu yana yetiştirilen ve 'Konuralp pirinci' olarak coğrafi tescili alınan çeltik ekimine başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 12:30 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:35
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        Düzce'de Osmanlı Dönemi'nden bu yana yetiştirilen çeltik ekimi başladı
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        DÜZCE'de çiftçilerin önemli geçim kaynakları arasında yer alan, Osmanlı Dönemi'nden bu yana yetiştirilen ve 'Konuralp pirinci' olarak coğrafi tescili alınan çeltik ekimine başlandı.

        Şehit Kemal Işıldak Mahallesi'nde bulunan ve suyla kaplanan çeltik tarlalarına ilk ekim, Düzce Valisi Selçuk Aslan tarafından yapıldı. Vali Aslan ve beraberindeki heyet, suyla kaplı tarlanın içine girerek ilk tohumları attı. Ayrıca son dönem teknoloji olan dronlar sayesinde tüm bahçelere tohum atıldı.

        ÇELTİK TARIM ALANI YÜZDE 18 ARTTI

        Vali Selçuk Aslan, Konuralp pirinci diye coğrafi tescili alınan çeltik üretiminin Düzce'de ekonominin önemli bir kaynağı olduğunu belirterek, "Konuralp pirinci Osmanlı saray mutfağının vazgeçilmez ürünlerinden birisidir. Ancak zaman içinde teknolojinin gelişmesi ve fındığın ekilmesiyle birlikte Konuralp pirincinin bertaraf olmasına neden olmuştur. Son dönemde Valiliğimiz öncülüğünde Tarım İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi destekleriyle çeltik üretiminin Düzce'de yeniden hem rekolte anlamında hem ekili alan anlamında teşvik etmeye çalışıyoruz. Çeltik tarımı ile uğraşan çiftçi sayımız, bu yıl yüzde 22 artış gösterdi. Çeltik tarımının yapıldığı alan ise yüzde 18 artış gösterdi. Vatandaşlarımıza çeltik üretimi ile ilgili olarak kamusal desteklerimizi devam ettireceğiz" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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