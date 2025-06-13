Yoldan karşıya geçerken otomobil çarptı; kaza kamerada

Kaza, saat 16.30 sıralarında, D-655 kara yolunun Beyciler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Pınar H.D. idaresindeki 81 KH 908 plakalı otomobil, yoldan karşıya geçmeye çalışan Ayşe Yıldız'a çarptı. Yıldız, yola savruldu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız, sağlık görevlileri tarafından kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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