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        Okul koridorundaki çöpü kutuya atarken görüntülenen öğrenciye tablet hediyesi

        DÜZCE'deortaokulda arkadaşlarıyla oynadığı sırada yerde bulunan çöpü fark edip, çöp kutusuna atan 5'inci sınıf öğrencisi Alperen Dağgül'ün (11) görüntüsü, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 09:23 Güncelleme: 14.06.2025 - 09:30
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        Okul koridorundaki çöpü kutuya atarken görüntülenen öğrenciye tablet hediyesi
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        DÜZCE'deortaokulda arkadaşlarıyla oynadığı sırada yerde bulunan çöpü fark edip, çöp kutusuna atan 5'inci sınıf öğrencisi Alperen Dağgül'ün (11) görüntüsü, okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Öğrenciye, örnek davranışı nedeniyle okul yönetimi tarafından tablet hediye edildi.

        Düzce'de Güzelbahçe Mahallesi'ndeki Bilgi Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Alperen Dağgül, okuldaki koridorda arkadaşlarıyla oynadığı sırada yerde bulunan çöpü fark etti. Dağgül, yerden aldığı çöpü pencerenin kenarında bulunan çöp kutusuna attı. Duyarlı öğrencinin yerdeki çöpü alarak çöp kutusuna attığı anlar, okul koridorundaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri inceleyen okul müdürü Taner Yel, Dağgül'ün yerden aldığı çöpü kutuya attığını gördü ve örnek davranışı nedeniyle kendisine tablet hediye etti.

        'DOĞAYI HER ZAMAN TEMİZ TUTARIM'

        Doğayı her zaman temiz tuttuğunu belirten Alperen Dağgül, "Arkadaşım kantine gidecekti, ben 'burada oturup seni bekleyeyim' dedim ve yerde bulunan çöpü gördüm. 'Bu çöp burada kalmaz' dedim, aldım çöp kutusuna attım. Ben zaten normal hayatta da çöpleri yerde bırakmayan bir insanım. Ben doğayı her zaman temiz tutarım. Tablet gerçekten çok iyi bir hediye oldu benim için" dedi.

        'ÖĞRENCİMİZİN DAVRANIŞI BİZİ MUTLU ETTİ'

        Okul müdürü Taner Yel ise şunları söyledi: "Videoları incelediğimiz esnada 5'inci sınıf öğrencisi Alperen Dağgül'ün yerde görmüş olduğu çöpü herhangi birinin telkinde bulunmasına gerek kalmadan kendi isteği ile alıp, çöpe attığını fark ettik. Bu davranış dikkatimizi çekti aynı zamanda bizleri çok mutlu etti. Öğrencimizi bu davranışından dolayı ödüllendirmek istedik ve kendisine tören alanında, tüm öğrencilerimizin görebileceği alanda tablet hediye ettik. Öğrencilerimizin eğitim ve sosyal bilinç anlamında böyle yetişiyor olması bizleri çok mutlu etti. Okulumuzda Alperen gibi birçok öğrenci var. Bu öğrencilerimizin sayılarının artması eğitimci olarak bizleri çok mutlu ediyor. Bu bilinci çocuklarımıza aşılayan öncelikle ailesi ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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