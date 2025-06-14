Tatbikata giden itfaiye erlerine Babalar Günü sürprizi

DÜZCEBelediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli personele, gittikleri yangın tatbikatında Babalar Günü sürprizi düzenlendi. Senaryo gereği mahsur kalan kişiyi kurtarmak için girdikleri binada, itfaiyeci kıyafeti giymiş çocuklarını ellerinde çiçekleriyle gören itfaiye personeli, duygu dolu anlar yaşadı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, tatbikat gereği ev yangınında mahsur kalan vatandaşı kurtarmak üzere belirtilen adrese gitti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, binaya girerek ilk olarak dolabın altında kalan cansız mankeni kurtarmaya çalıştı. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman'ın dolabın içerisine bakmalarını istediği itfaiye erleri, dolabın kapağını açtıklarında kendi çocuklarının fotoğraflarını ve Babalar Günü ile ilgili yazdığı mesajları gördü. İtfaiyeci kıyafeti giyen çocuklar ise ellerinde çiçeklerle babalarının yanına gitti. Karşısında çocuklarını gören itfaiyeciler, duygu dolu anlar yaşadı. Bir itfaiyecinin eşi de pusette bebeklerini getirdi.

'EN MUTLU OLDUĞUM BABALAR GÜNÜ OLDU'

İtfaiye eri Hüseyin Demircan, "En mutlu olduğum Babalar Günü oldu diyebilirim. Çocuklarımın fotoğraflarını gördüğümde şok oldum. Böyle bir sürprizle karşılaşacağımı hiç bilmiyordum" dedi.