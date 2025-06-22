Erbakan: İran'dan sonra sıra Türkiye'ye geliyor

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından sıranın Türkiye’ye geldiğini belirterek, “Sıra Türkiye'ye geliyor değerli kardeşlerim. Eğer bugün İslam alemiyle birlik beraberlik içerisinde üzerimize düşenleri yapmazsak gerekli adımları atmazsak İslam ülkeleriyle beraber ayağa kalkıp bu şımarık ve azgın Siyonistlere anladığı dilden cevap vermezsek er ya da geç bu belalar bizim başımıza gelecek, Allah muhafaza buyursun ve o zaman bize yardımda bulunacak destek olacak bir ülke de bulamayacağız” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen partisinin 3’üncü olağan il kongresine katıldı. Kongrede salonu dolduran partililere seslenen Erbakan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepki göstererek, “Dost ve kardeş komşu ülke İran'a azgın ve şımarık bir saldırıda bulundular arkasından Siyonizmin kovboyu Trump, rahmetli Erbakan hocamızın ifadesiyle terbiye edilmemiş bir aygır gibi dün gece İran'a saldırıda bulunmaya kalktı. Ortadoğu’yu dizayn ettiler ortadan kaldırdılar Irak'ı işgal ettiler üçe böldüler arkasından sıra Kaddafi’ye geldi Kaddafi’yi bir diktatör yakıştırmasıyla onu da ortadan kaldırdılar. Ve arkasından sıra Suriye'ye geldi. Suriye'de de Beşar Esad’a bir takım yakıştırmalar yaptılar Beşar Esad'ı da görevden uzaklaştırdılar. Suriye'yi de şimdi istikrarsızlaştırdılar. Suriye'de Esad döneminden kalan bütün ağır silahları, füzeleri, donanma kuvvetlerini, askeri üsleri hemen birkaç ayın içerisinde İsrail yerle bir etti stratejik noktaları kontrol altına aldı. Şimdi de İran'a saldırdı’ diye konuştu.

‘SIRA TÜRKİYE’DE’ Erbakan, İran’dan sonra sırada Türkiye’nin olduğunu belirterek açıklamalarına şöyle devam etti: “Bütün bu olaylar bize neyi gösteriyor. Rahmetli Erbakan hocamızın söylediği gibi sıra Türkiye'ye geliyor değerli kardeşlerim. Eğer bugün İslam alemiyle birlik beraberlik içerisinde üzerimize düşenleri yapmazsak gerekli adımları atmazsak İslam ülkeleriyle beraber ayağa kalkıp bu şımarık ve azgın Siyonistlere anladığı dilden cevap vermezsek er ya da geç bu belalar bizim başımıza gelecek. Allah muhafaza buyursun ve o zaman bize yardımda bulunacak destek olacak bir ülke de bulamayacağız. İşte Suriye ortadan kaldırılıyor, Irak ortadan kaldırılıyor, Libya ortadan kaldırılıyor en son İran ortadan kaldırılıyor ve en son lokma olarak sıra Türkiye'ye geliyor. Sayın Cumhurbaşkanının çıkıp Büyük İsrail Projesi olan Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanlığı görevini bugün itibariyle bıraktım Büyük Ortadoğu Projesinden Türkiye olarak çekildik diye mutlaka ilan etmesi lazım. Büyük Ortadoğu Projesi demek büyük İsrail projesi demektir.”