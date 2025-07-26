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        Sakarya'dan Düzce'ye sıçrayan orman yangını söndürüldü

        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde başlayarak Düzce'ye ulaşan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 20:07 Güncelleme: 26.07.2025 - 20:07
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        Sakarya'dan Düzce'ye sıçrayan orman yangını söndürüldü
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        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde başlayarak Düzce'ye ulaşan orman yangını söndürüldü. Düzce Valisi Selçuk Arslan, "Vatandaşlarımız gönüllerimizin elindeki ne imkan ve kapasite varsa traktörlerine taktıkları depolar tanklar dahil lojistik anlamda destek verdi. Şu anda endişe edecek bir şey kalmadı" dedi.

        Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Hacimbey köyünde başlayan orman yangını, Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı ormana sıçradı. Alevlerin Düzce il sınırına yaklaşmasıyla birlikte bölgeye itfaiye, orman bölge müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edilirken, köylüler de traktörlerin arkasına taktıkları su tankerleri ile yangına müdahale eden ekiplere destek verdi. Ekiplerin müdahalesinin ardından Düzce il sınırındaki yangın büyümeden söndürülürken, yangında ilk belirlemelere göre 50 hektarlık alan zarar gördü.

        Düzce Valisi Selçuk Arslan, yangının söndürüldüğü bölgede incelemelerde bulundu. Yangın anında bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiğini belirten Vali Arslan, "Endişe edilecek bir durum kalmadı. Yüksek yerlerdeki müdahaledeki zorluklar nedeniyle hava müdahalesi istedik. Helikopter, 42 ekipman ve iş makinesi ile 211 çalışanla yangını kontrol altına aldık. Yüzde 90 oranında soğutma çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımız, gönüllerimizin elindeki ne imkan ve kapasite varsa traktörlerine taktıkları depolar, tanklar dahil lojistik anlamda destek verdi. Şu anda endişe edecek bir şey kalmadı" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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