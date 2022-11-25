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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Düzce'de konuştu:

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Düzce'de konuştu:

DÜZCE (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina, 134 bağımsız bölüm tespit edildi." dedi.

Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Düzce Valiliğinde düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, depremden etkilenenlere tekrar "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Her afette olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin tüm imkanlarını seferber etmek üzere afet bölgesinde olduğunu belirten Kurum, Düzce'de vatandaşlarla birlikte seferberlik ruhuyla hareket ettiklerini ve yapılması gereken tüm çalışmaları sahada bilfiil bütün mesai arkadaşlarıyla yoğun şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

Bakan Kurum, vatandaşların sorunlarını, problemlerini, ihtiyaçlarını gidermek için bütün kurumların seferberlik ruhuyla hareket ettiğini dile getirerek, Gölyaka, Gümüşova, Çilimli ve Cumayeri ile kent merkezinde hasar gören binaları tespit ettiklerini ve vatandaşların taleplerini hızlı şekilde gidermenin gayreti içerisinde olduklarını anlattı.

Bir taraftan geçici barınma, gıda ihtiyaçları giderilirken diğer taraftan da hasar tespit çalışmalarını başlattıklarını aktaran Kurum, 600'ü aşkın görevlinin hasar tespit çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti.

Kurum, riskli gördükleri binalarda yapı izleme ve lazer tarama cihazları, mobil laboratuvarlar ve araçlarla her türlü tespitin yapıldığına dikkati çekerek, hızlı bir şekilde hasar tespitlerini yapmanın ve vatandaşa bundan sonraki süreç için yol haritasını sunmanın en büyük arzuları olduğunu vurguladı.

Şu an itibarıyla kendilerine gelen taleplerin büyük bir kısmını hallettiklerini belirten Kurum, "Tüm hasar tespit çalışmalarına da baktığımızda yüzde 70'e yakını yapılmış oldu ve toplamda 4 bin 316 binada, 15 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları şu an itibarıyla yapılmış oldu." dedi.

Bakan Kurum, "Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina, 134 bağımsız bölüm tespit edildi. Tabii bu tespitlerle bir taraftan da kira, eşya ve taşınma yardımlarını veriyoruz. Gönül birliğiyle bu süreci yürütüyoruz. Vatandaşlarımızı güvenli alanlara taşımak suretiyle hemen acil yıkılacak binalarda yıkım sürecini Valiliğimiz koordinasyonunda yürüteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, yapılmış olan hasar tespit çalışmalarının e-devlet ile AFAD ve Bakanlık ofislerinden öğrenilebileceğini aktararak, "Burada az hasarlı veya hasarsız olarak evleri tespit edilen vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Ağır hasarlı vatandaşlarımız evlerine giremeyecekler ve binaların yıkım ve taşınma sürecini birlikte yürüteceğiz." diye konuştu.

- "Afet konutlarımızı da en kısa sürede yapacağız"

Kurum, altyapılarını yapmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğü eliyle 10 milyon lira kaynağın belediyelere aktarıldığını belirterek, daha önceki afetlerde vatandaşlara verdikleri sözleri yerine getirdikleri gibi nasıl yeni yerleşim yerleri inşa ettilerse aynısını Düzce'de de yapacaklarını söyledi.

TOKİ'yle çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Kurum, daha önce açıkladıkları Sosyal Konut Projesi kapsamındaki evlere ilaveten ağır hasarlı binalar, acil yıkılacak binalar için projelerin hazırlandığını anlattı.

Kurum, bu projeleri mevcut sosyal konuta ilave edeceklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"En kısa sürede merkezde zemin artı 2-3 katı geçmeyecek şekliyle binaların inşasını en kısa sürede yapıp vatandaşlarımıza teslime edeceğiz. Köylerimiz de var, köylerimizdeki evlerimize de tek katlı yine Karadeniz mimarisine, Düzce'mizin mimarisine, değerlerine, ihtiyaçlarına uygun şekilde tek katlı köy evlerimizin de inşasını yapıyor olacağız. Burada Düzceli vatandaşlarımız bizle omuz omuza hareket ettiler. Bütün vatandaşlarımız müsterih olsun, biz söz verdiğimiz bütün işlerimizi yaptığımız gibi yine afet konutlarımızı da en kısa sürede yapacağız."

- "3,2 milyon konutun dönüşümünü tamamladık"

Bu afetlerin ve depremlerin kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gösterdiğini aktaran Kurum, "Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 3,2 milyon konutun dönüşümünü tamamladık ve şu anda sahada da devam eden 250 bin konutun dönüşümü var. Yine 1999 depremi sonrasında yapmış olduğumuz Meclisimizdeki düzenlemeler, yapı denetim sistemindeki değişikliklerle birlikte bugüne kadar 6,6 milyon ev ve iş yerinin denetimi de tamamlandı. Bütün bunlarla birlikte aslında 24 milyon vatandaşımızı depreme dayanıklı evlerde oturtuyoruz." ifadesini kullandı.

Kurum, Düzce'de daha önce yaşanılan depremlerde kente 6 bin 728 konut yapımını tamamladıklarını belirterek, vatandaşların sağlam ve güvenli bu konutlarda oturduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı İlk Evim Projesi kapsamında 1100 konut inşa edecekleri bilgisini paylaşan Kurum, bu konutlarda da vatandaşların depreme dayanıklı alanlarda oturabileceğini kaydetti.

Kurum, Gölyaka ve diğer ilçelerde de bu projeleri devam ettireceklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Belediyemizin belirlediği 8 kentsel dönüşüm alanı var. Bu da o yüzde 75-80 dediğimiz ki bu depremde 5,9 şiddetinde olmasına, ivmesinin çok yüksek olmasına rağmen Düzce merkezde az önce ifade ettiğim rakamlara baktığımızda hiçbir binamızın yıkılmadığını, yapı stokunun yüzde 75-80'inin bu yapılan düzenlemeler, çalışmalarla birlikte yenilendiğini düşündüğümüzde şükrediyoruz. Hiçbir vatandaşımızın canına zarar gelmedi. Diğer az hasarlı ve kentsel dönüşüm alanlarıyla ilgili de belediyemizle bu çalışmaları yapacağız. Bir taraftan 2018 yılında çipli beton uygulaması başlattık ki artık dökülen bütün betonları bilfiil takip ediyoruz. Bina kimlik sistemi getirdik. Bu sistemle artık kimlikli binalarda binanın yapısı, statiği, projesi buradaki oturan vatandaşlarımızın yine İçişleri Bakanlığımızla yapmış olduğumuz ortak çalışma çerçevesinde nüfus bilgilerine kadar her türlü bilgiye AFAD'ımızla birlikte ulaşabiliyoruz. 65 bin binamıza da bu anlamda dijital kimlik belgesi kazandırmış olduk."

Kentsel dönüşüm projelerine kararlı şekilde devam edeceklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Düzce'de olduğu gibi tüm illerimizde yapı stokunu, tamamını kentsel dönüşüme tabi tutmak suretiyle depreme dayanıklı şehirlerimizin inşasını, ihyasını Türkiye Yüzyılı'nda da yapmaya devam edeceğiz. 2035 yılına kadar hedef koyduk ki bu hedef çerçevesinde tüm illerimizde çalışmalarımızı belediyelerimizle birlikte yapacağız. Hep söylüyoruz deprem, deprem dönüşümü siyaset üstü bir mesele, milli güvenlik meselesi. Bu manada da tüm vatandaşlarımıza çağrımız, kentsel dönüşümle alakalı belediyelerimizle, Bakanlığımızla her türlü projeyi yapmak suretiyle kentsel dönüşüm seferberliğine katkı sunmalarını bekliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza, 5 tanesi zannedersem hastanede, acil şifalar diliyorum, tüm Düzce'mize ve ilçelerimize geçmiş olsun dileklerimi tekraren ifade ediyorum, Rabb'im bu afetlerden bizi muhafaza eylesin."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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