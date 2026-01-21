Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce'de terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının sınır hattında Türk bayrağına saldırısına tepki

        Düzce'de, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 16:51 Güncelleme: 21.01.2026 - 16:51
        Düzce'de, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterildi.


        Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, saldırıya tepki göstermek için şehir merkezindeki esnafa bayrak dağıtıldı.

        Zabıta ekipleri ile İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak'ta esnafı ziyaret eden Belediye Başkanı Faruk Özlü, Türk bayrağına yapılan saygısızlığın asla kabul edilemeyeceğini belirtti.


        Bayrağa saygı göstermenin esas olduğunu vurgulayan Özlü, "Türkiye'de yaşayan 86 milyondan Türk bayrağına saygı gösterilmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Esnaf, Düzce Belediyesince hediye edilen Türk bayraklarını iş yerlerinin camına astı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

