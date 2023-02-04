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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de konuştu:

AA

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de konuştu:

DÜZCE (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, bugün yasaklardan arınmış, yasakları tarih sayfalarına gömmüş bir Türkiye olduğunu belirterek, "Üniversite öğrencilerinin yarısı artık kız öğrenci. Bu, uzmanlaşan ve meslek sahibi olan kızlarımızın daha çok istihdama katılması, iş gücü piyasalarına daha çok katılması, daha çok siyasette karar mekanizmalarında yer alması demek." dedi.

Partisinin Düzce İl Başkanlığı Kadın Kolları Mahalle Başkanları Toplantısı'na katılan Keşir, burada yaptığı konuşmada, 21 yıldır Türkiye ve büyük Türkiye hayali için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını vurgulayan Keşir, "Bu, kadınlar için de böyle. 21 yıl öncesi kadınlarını hatırlarsak 2001 yılında üniversite çağındaki çocuklarımızın ne yazık ki yüzde 13'ü üniversiteye gidebiliyordu. Neden? Çünkü yasaklı bir Türkiye vardı. Üniversiteler büyük şehirlerde kümelenmişti. Aileler kız çocuklarını göndermeye çekiniyorlardı. 12 Eylül kuşağı, terör ve çatışmadan korktuğu için üniversiteye gidemiyordu. Kız çocuklarının okumaması için pek çok sebep vardı." diye konuştu.

Keşir, bugün "kadın hakları" diye mangalda kül bırakmayanların o gün iktidarın ortağı olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal, Avrupa'daki birçok ülkeden önce Türk kadınına armağan olarak 1934'te seçme seçilme hakkı verdi. Ama ne yazık ki 1935'teki ilk parlamentodaki kadın oranı yüzde 4,1; 2002 seçimlerine kadar hiç aşılamadı. Hatta darbe dönemlerinde yüzde 1'in altına bile düştü. Nerede bu kadın hakları savunucuları, kızlar okula gidemezken neredeydiler, kadınlar seçme seçilme haklarını kullanamazken neredeydi, bu kadınlar çalışamaz, iş sahibi olamazken neredeydi? Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın 2001 yılında dediği 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' söylemi gibi bugün yasaklardan arınmış, yasakları tarih sayfalarına gömmüş bir Türkiye var.

Üniversite çağındaki kız çocuklarının üniversiteleşme oranı yüzde 49. Bugün ülkemizin 81 ilinde üniversite var. Üniversite öğrencilerinin yarısı artık kız öğrenci. Bu, uzmanlaşan ve meslek sahibi olan kızlarımızın daha çok istihdama katılması, iş gücü piyasalarına daha çok katılması, daha çok siyasette karar mekanizmalarında yer alması demek. 1935'te 4,1 olan kadın milletvekili oranı, 2002 seçimlerinde ilk kez bu oranın üzerine çıktı. Bugün 2001'den bu yana seçimlerle birlikte parlamentoda bulunan kadın milletvekili oranı yüzde 17,4'tür. Bu, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısıdır."

Keşir, daha sonra kentte yapımı süren Üçköprü Ortaokulunu ziyaret ederek İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç'tan okul ve inşaatla ilgili bilgi aldı, özel ziyaretler gerçekleştirdi.

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