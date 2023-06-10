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Düzce'de ürün çeşitliliği amaçlı ekilen siyah pirincin verimi üretim alanını genişletti

AA

Düzce'de ürün çeşitliliği amaçlı ekilen siyah pirincin verimi üretim alanını genişletti

DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Düzce'de tarımsal ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında iyi verim alınan siyah pirincin üretim alanı genişletildi.

Demir, lif ve mineral deposu olarak bilinen siyah pirincin 2 yıl önce deneme, geçen yıl ise tohum elde etme amaçlı ekiminden başarılı sonuç alan Çilimli Belediyesi, üretimi yaygınlaştırma kararı aldı.

Geçen yıl 20 dönüm arazide toprak ve suyla buluşturulan besin değeri yüksek siyah pirincin çeltik tohumları 22 üreticiye dağıtılarak üretim alanı 400 dönüme çıkarıldı.

Ürün alım garantisi verilen çiftçilerin, sabahın erken saatlerinde geldikleri suyla dolu tarlalarda ekimine başladığı siyah pirinçten bu yıl yaklaşık 100-120 ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

- "Bölgemiz inşallah siyah pirinçle anılmaya başlayacak"

Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, AA muhabirine, siyah pirincin bölgede uzun yıllar önce üretildiğini ancak daha sonra üretiminin bırakıldığını anlattı.

Sağlık açısından faydaları bilinen siyah pirincin yeniden yetiştirilmesi için proje geliştirdiklerini aktaran Yavuz, "Ürünü tekrar toprakla buluşturup tüketici için daha sağlıklı, üretici için daha kazançlı bir ürüne çevirdik. Bölgemizin toprak kalitesinin verdiği bir lezzet var. İnşallah bu yılki ürünlerimiz daha kaliteli olacak. Bölgemiz inşallah siyah pirinçle anılmaya başlayacak. Türkiye'de bu ürünü yerli ve milli eken tek bölgeyiz. İnşallah bunu yayarak çoğaltacağız." diye konuştu.

Yavuz, çiftçilere ücretsiz tohum dağıttıklarını dile getirerek, "Amacımız çok ürün almaktan ziyade daha iyi, daha kaliteli ve sağlıklı ürün almak. Tüketicinin sofrasına kaliteli ve sağlık ürün gelmesini sağlamak." dedi.

Bu yıl rekolte beklentilerinin yüksek olduğuna değinen Yavuz, "Bu yıl için 100-120 ton civarında rekolte beklemekteyiz. İnşallah bu üretim alanları ve rekolte daha da artacak. Hem belediye bünyesinde üretime hem de tohum ve alım garantisiyle üreticilerimize desteğe devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Üretici Erdinç Gür de geçen yıl siyah pirincin hem kalitesinin hem de rekoltesinin iyi olduğunu görerek üretime başladıklarını kaydetti.

Pirincin bölgeye uyum sağladığını, belediyenin de alım garantisi ve tohum desteğinin kendilerine güven verdiğini anlatan Gür, "Belediye geçen yıl 'siyah inci' adını verdiği pirinci kendi bünyesinde ekti. Bu yıl ikinci kez ekimini yapıyor. Talepler iyi olduğu için çiftçiler de bu yıl ekime dahil oldu." diye konuştu.

Zahmetli bir iş yaptıklarına işaret eden Gür, "Suyun içerisinde 120 gün geçiriyoruz. Bu yıl da havalar sürekli yağmurlu gidince biraz geciktik. İnşallah bu sezon güzel olacak." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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