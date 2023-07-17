Erasmus+ programı kapsamında 11 ülkeden 36 genç ve eğitici Düzce'de buluştu

DÜZCE (AA) - Yasal ikamet statüsü elde eden göçmen ve mültecilerin iş gücü piyasasına hızlı girişi için gerekli yolları gençlik çalışanlarına öğretmek amacıyla Mundus Intercultural ONGD ve Düzce Alfa Gençlik Derneği ortaklığıyla hazırlanan Erasmus+ Gençlik projesi Düzce'de gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Portekiz Ulusal Ajansı ve AB tarafından desteklenen projede, İspanya, Portekiz, Fransa, Almanya, İtalya, İsveç, Macaristan, Letonya, Polonya, Çekya ve Türkiye'de faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinden üçer kişi katıldı.

Yeteneklerini açığa çıkarmak ve becerilerini yerel ihtiyaçlara göre eşleştirmek suretiyle yasal ikamet statüsü elde eden göçmen ve mültecilerin işgücü piyasasına hızlı girişi için gerekli yolları öğrendikleri program kapsamında, mültecilerin işe girişlerini kolaylaştırmak için mülteciler ve ev sahibi ülke toplumu arasındaki dil, sivil ve kültürler arası engelleri azaltacak yöntemler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

11 ülkeden 36 genç ve eğiticinin buluştuğu programda, katılımcılara, mültecilerin sosyal ve iş hayatlarında karşılaştığı sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik kurumsal çalışmalar aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, mülteci ve göçmenlerin istihdamı bağlamında faydalanabileceği imkanları gören ve bu imkanlar doğrultusunda mülteci ve göçmenlerin sosyal hayata ve iş yaşamına katılımını ve dahil edilmesini artıracak fikirler ürettiler. Düzce ilinde farklı kurumların mülteci ve göçmenlerin yaptığı çalışmaları öğrenen katılımcılar, Türkiye'de bu kadar kapsamlı çalışmalar yapıldığını bilmediklerini ifade ettiler. Göç Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğü, sivil toplum örgütleri ve diğer kurumların çalışmalarını yetkili kişilerden öğrendiler."