Düzce Valisi Selçuk Aslan görevine başladı:

DÜZCE (AA) - Valiler Kararnamesiyle Düzce Valiliğine atanan Selçuk Aslan, görevine başladı.

Aslan'ı, Valilik bahçesinde kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Valilik çalışanları karşıladı.

Daha sonra makamına geçen Aslan, gazetecilere, Düzce'de görev yapacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Vali Aslan, "Tarihimizin, medeniyetimizin ve devlet geleneğimizin birikimlerini göz önünde bulundurarak Düzce'mizi hep birlikte düşünecek, hep birlikte düşleyecek, ilimizin her alanda topyekun gelişimine yönelik adımlarla hizmet çatısını inşallah daha yukarılara taşımak için el ele gayret sarf edeceğiz." dedi.

Meslek yaşamı boyunca edindiği tecrübelerle Düzce'ye hizmet edeceğini belirten Aslan, "Bu doğrultuda en temel hedefim; vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşaması, kamu düzeninin devamı başta olmak üzere yakın zamanda yaşadığımız sel ve deprem felaketlerini göz önünde bulundurarak ilimizin afetselliğine yönelik tedbirleri almak ve gerekli adımları atmak olacaktır." ifadesini kullandı.

Aslan, tüm çalışmalarda şehrin tüm dinamikleriyle iş birliği içinde olacaklarını sözlerine ekledi.