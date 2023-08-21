Düzce'de bazı üreticiler topladıkları fındığı yol kenarı ve kaldırımlarda kurutuyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de bahçelerinden topladıkları fındığı eğimli arazi nedeniyle kurutmakta sıkıntı yaşayan üreticiler, yol kenarları, kaldırımlar ve boş alanları kullanıyor.

Kentin kıyı ve orta yüksekteki kesimlerde fındık hasadına devam eden üreticiler, bir yandan da ürünlerini kurutuyor.

Bahçelerin bir çoğunun eğimli araziler üzerinde bulunduğu Gümüşova ilçesinde üreticiler, kurutma işlemi için ürünlerini yol kenarı ve kaldırımların üzerine serdikleri brandaların üzerine bırakıyor.

Fındık üreticisi Hatice Kaya, AA muhabirine, zahmetli geçen hasat döneminin ardından ürünlerini kurutmaya başladığını söyledi.

Kaya, hasadın güzel geçtiğini ancak mahsulde biraz düşüş yaşandığını belirterek, "Şimdi de fındığımızı kurutuyoruz. Bizim burada fındık bahçeleri eğimli araziler üzerinde yer alıyor. Dolayısıyla yerimiz de olmadığı için yol kenarları ve kaldırımları tercih ediyoruz. Başka seçeneğimiz yok." dedi.

Bu arada Ankara-İstanbul arasındaki D-100 kara yolunun Düzce kesimindeki yan yollarda da fındıkların kurumaya bırakıldığı görülüyor.