Düzce'de panelvan ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Düzce'de panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 17.09.2023 - 16:24 Güncelleme: 17.09.2023 - 16:44
Düzce'de panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
G.Ö. idaresindeki 81 ABN 054 plakalı otomobil, Körpeşler Mahallesi'nde M.D. yönetimindeki 81 AL 151 plakalı panelvanla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada araçlardaki N.Ö, G.K. ve N.Ö. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.