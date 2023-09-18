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        Düzce'de 117 bin 740 doldurulmuş makaron ele geçirildi

        Düzce'nin Cumayeri ilçesinde iş yerinde yapılan aramada 117 bin 740 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 20:03 Güncelleme: 18.09.2023 - 20:03
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        Düzce'de 117 bin 740 doldurulmuş makaron ele geçirildi
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        Düzce'nin Cumayeri ilçesinde iş yerinde yapılan aramada 117 bin 740 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, boş makaronların kaçak tütünle doldurularak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine Çevrik Mahallesi Şen Sokak'ta faaliyet gösteren iş yerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda 117 bin 740 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

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