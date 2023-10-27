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        Yığılca'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor

        Yığılca Jandarma Bölük Komutanlığına bağlı Jandarma ekipleri, ilçe merkezine bağlı köylere "100. Yıl Devriyesi" gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 21:09 Güncelleme: 27.10.2023 - 21:12
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        Yığılca'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanıyor
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        Yığılca Jandarma Bölük Komutanlığına bağlı Jandarma ekipleri, ilçe merkezine bağlı köylere "100. Yıl Devriyesi" gerçekleştirdi.

        İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Teğmen Hüseyin Doğan ile beraberindeki jandarma ekipleri, köylerde vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

        Teğmen Doğan, sohbet ettiği köy sakinlerinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Köylüler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        - 100. yıla özel 100 fidan toprakla buluşturuldu

        Yığılca'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel 100 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kocameşe mesire alanında Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, Yığılca Orman İşletme Müdürü Sefer Tüce, kurum amirleri, STK başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        "Geleceğe 100 Fidan Bırakıyoruz" etkinliğinde, 100 ladin ve servi fidanları toprakla buluştu.

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