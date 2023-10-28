Düzce'de Filistinlilere destek kermesi düzenlendi

Düzce'de gönüllü kadınlar tarafından Filistin'e destek amacıyla kermes düzenlendi.

Merkeze bağlı Çiftlik köyündeki Kur'an kursunda eğitim gören kadınlar, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek olmak için harekete geçti.

Muhtarlığın da desteğini alan 16 kadın, imece usulü hazırladıkları yiyecekler ile Kur'an kursunda yaptıkları mantı ve baklavaları kermeste satışa sundu.

Yiyeceklerin satışından elde edilen gelir ve yardım kutusunda toplanan 17 bin lira Filistinlilere ulaştırılacak.

Kur'an kursu öğrencisi Leyla Temel, kermesi Filistinli kardeşlerine el emekleriyle yardımcı olmak için düzenlediklerini belirterek, "Bunun için mantı ve baklava yaptık. Vakit namazlarından sonra erkek ve kadın cemaate servis yapıyoruz. Toplanan parayı Gazze'ye göndereceğiz. Baklavası, mantısı her şey bizim elimizden çıktı. 16 kadın bir araya gelerek yaptık." diye konuştu.

Köy muhtarı Ahmet Emin Atay da kadınların duyarlı davranışına muhtarlık olarak destek verdiklerini söyledi.