Cumhuriyet'in 100. yılı Düzce'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Düzce'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler yapıldı.

Kent merkezindeki Anıt Meydan'da düzenlenen etkinlikte Düzce Belediyesi Bando ve Mehteran Takımı sahne aldı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar, bando ve mehteran takımının çaldığı marşlara eşlik etti.

Ardından vatandaşlara Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen dilek balonu dağıtıldı.

İlk balonu gösterileri izleyen Düzce Valisi Selçuk Aslan uçurdu.

Vali Aslan, etkinlik sonunda AA muhabirine, Cumhuriyet'in 100. yılını tüm Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de coşkuyla kutlamaya devam ettiklerini söyledi.

29 Ekim 1923 tarihinde Türk devlet geleneğinde "Cumhuriyet" diye bir kapının aralandığını dile getiren Aslan, "Bugün de bir asrı deviriyor ve Türkiye Yüzyılı diye yeni bir asra doğru yelken açıyoruz. Düzce'de de valiliğimiz koordinesinde belediyelerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşları ve tüm kamu kurumlarımızla çok detaylı ve coşkulu bir kutlama programı koordine ettik." dedi.

Aslan, Cumhuriyet nice yüzyıllara ulaşsın umuduyla 100 dilek balonu uçurduklarına dikkati çekerek, "Çok büyük bir ilgi var. Tabii ki burada bir parça yüreğimizde burukluk var. Gazze'de kendisini insan olarak tanımlayan hiçbir beşerin vicdanen kabullenemeyeceği orantısız bir zulüm yaşanıyor. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk milletinin şaha kalkmasının dünya insanlığını da tetikleyeceğine inanıyorum. İnşallah halka halka büyüyen, vicdanlarımıza sinmeyen bu haksızlığa karşı yükselen ses Gazze'deki zulmün bir an önce durmasını sağlar. Dilek balonumuzu uçururken de benim dileğim buydu." ifadelerini kullandı.

- Yığılca

Yığılca ilçesinde de kutlamalar kapsamında fener alayı düzenlendi.

Fener alayı yürüyüşüne Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol, Belediye Başkan Vekili Hayrettin Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aldırmaz, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kent meydanındaki Atatürk Anıtı’na kadar ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlara bando takımı eşlik etti.

Etkinlik, kısa film gösterisi ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.